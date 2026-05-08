Авиасообщение на юге РФ восстановят в течение 2−3 дней

Авиадвижение на юге России ожидает полного восстановления в течение ближайших двух-трех дней. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Виталий Савельев, который представил отчет о ситуации в авиаотрасли главе государства, пишет «КоммерсантЪ».

Источник: Коммерсантъ

Причиной временных перебоев в работе авиации стали удары беспилотников Вооруженных сил Украины по центру организации воздушного движения в Ростове-на-Дону, произошедшие 8 мая.

Причиной временных перебоев в работе авиации стали удары беспилотников Вооруженных сил Украины по центру организации воздушного движения в Ростове-на-Дону, произошедшие 8 мая.

По информации Виталия Савельева, специалисты начали оперативный анализ работоспособности систем управления воздушным движением. Инженеры планируют завершить свою работу в течение 15 часов, что позволит быстро вернуть авиаперевозки в нормальное русло. Вице-премьер также подчеркнул важность устойчивости авиаотрасли и наличие дополнительных мер для её поддержания.

Президент высоко оценил работу авиадиспетчеров, которые, несмотря на возникшие сложности, продолжают выполнять свои обязанности с высокой степенью профессионализма. Он отметил, что именно их слаженные действия помогают минимизировать последствия подобных инцидентов и обеспечивают безопасность полетов.

Ситуация с авиацией на юге России обострилась на фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Удары по инфраструктуре управления воздушным движением подчеркивают уязвимость гражданской авиации в условиях военных действий. Это также заставляет власти принимать дополнительные меры для защиты стратегически важных объектов.

После атаки БПЛА в Ростове-на-Дону были временно приостановлены рейсы в нескольких аэропортах южных регионов страны. Однако благодаря оперативным действиям властей и специалистов ситуация начала стабилизироваться.

По данным Росавиации, в прошлом году южные аэропорты обслужили более 20 млн пассажиров, что делает их важной частью транспортной инфраструктуры страны.

