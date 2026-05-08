Добровольные поступления от орловских банкротов выросли в 2,6 раза за год

В Орловской области по итогам первого квартала 2026 года поступления по согласительным процедурам в делах о банкротстве составили 177 млн руб., что более чем в 2,6 раза, или на 111 млн руб., превышает показатель аналогичного периода 2025-го. Об этом сообщили в региональном управлении ФНС.

Источник: Коммерсантъ

Всего за январь — март 2026 года в бюджет поступило 208,6 млн руб. от предприятий и граждан, находящихся в процедурах банкротства, либо в отношении которых возбуждены соответствующие дела. Основная часть суммы пришлась именно на согласительные процедуры.

Как пояснили в налоговой службе, такой механизм позволяет должнику добровольно погасить задолженность уже после инициирования процедуры банкротства, но до вынесения судебного акта. Это дает компаниям возможность продолжить деятельность, исполнить контрактные обязательства и сохранить рабочие места.

В конце февраля «Ъ-Черноземье» сообщал, что в 2025 году число корпоративных банкротств сократилось во всех областях макрорегиона. Больше всего — в Курской области (на 57,8%). В Орловской области число банкротств компаний и крестьянско-фермерских хозяйств снизилось на 28,6%.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».