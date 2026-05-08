Добровольные поступления от орловских банкротов выросли в 2,6 раза за год

В Орловской области по итогам первого квартала 2026 года поступления по согласительным процедурам в делах о банкротстве составили 177 млн руб., что более чем в 2,6 раза, или на 111 млн руб., превышает показатель аналогичного периода 2025-го. Об этом сообщили в региональном управлении ФНС.