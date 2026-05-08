Президент Путин назвал атаку Киева на Ростовскую область актом терроризма

Президент России Владимир Путин назвал атаку Киева на Ростовскую область актом терроризма. Об этом глава государства заявил в пятницу 8 мая на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
По словам главы государства, атака на донской регион, совершённая в ночь на 8 мая, это ещё один акт терроризма.
«Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по ростовскому региональному центру организации воздушного движения», — подчеркнул президент России.
Атака могла нарушить безопасность пассажиров гражданской авиации. Глава государства отметил работу авиационных диспетчеров, благодаря чему удалось избежать трагических событий.