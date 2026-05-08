Работники ТЦК напали на священников канонической УПЦ в Волынской области Украины

В Волынской области Украины сотрудники ТЦК напали на представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает Союз православных журналистов со ссылкой на заявление секретаря Владимир-Волынской епархии.
«Сотрудники военкомата остановили автомобиль, в котором ехали митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир, секретарь епархии протоиерей Александр и диакон Дмитрий Манецкий», — говорится в сообщении.
Уточняется, что инцидент произошел 7 мая, когда священнослужители ехали в автомобиле на трассе Ровно-Луцк. Сотрудники ТЦК распылили слезоточивый газ в лицо одному из представителей УПЦ, даже не начав проверку документов, по которым они были освобождены от мобилизации.
Ранее KP.RU сообщал, что в Черновицкой области на западе Украины сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ. Задержанный являлся опекуном детей с инвалидностью.