Глеб Никитин избран председателем Нижегородского отделения РИО

В этом году Нижегородское отделение РИО отмечает 10 лет с момента начала работы в регионе.

Губернатора Глеба Никитина избрали председателем Нижегородского регионального отделения Российского исторического общества 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Это произошло во время расширенного заседания Совета отделения. В нем приняли участие сопредседатель РИО, замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский и директор Института этнологии и антропологии РАН Алексей Загребин.

Глеб Никитин отметил необходимость усиления работы по популяризации вклада горьковчан в победу в Великой Отечественной войне. «Нижегородское отделение на своем уровне исследует и доносит до людей правдивые знания о войне и Великой Победе, помогает разоблачать исторические фальсификации», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сформирована программа 9 мая в Нижнем Новгороде.