Глеб Никитин избран председателем Нижегородского отделения РИО

Губернатора Глеба Никитина избрали председателем Нижегородского регионального отделения Российского исторического общества 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Это произошло во время расширенного заседания Совета отделения. В нем приняли участие сопредседатель РИО, замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский и директор Института этнологии и антропологии РАН Алексей Загребин.
Глеб Никитин отметил необходимость усиления работы по популяризации вклада горьковчан в победу в Великой Отечественной войне. «Нижегородское отделение на своем уровне исследует и доносит до людей правдивые знания о войне и Великой Победе, помогает разоблачать исторические фальсификации», — добавил он.
