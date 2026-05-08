СМИ: Жители Киева массово покидают город, опасаясь провокаций Зеленского

Ранним утром в пятницу, 8 мая, на основных выездах из Киева возникли многокилометровые пробки. Многие горожане захотели временно покинуть город накануне Дня Победы, опасаясь возможных провокаций со стороны президента страны Владимира Зеленского в отношении России. Об этом сообщила «Российская газета».
Первые сообщения о транспортном коллапсе в украинской столице появились около 05:00. На опубликованных в Сети видеороликах видно плотное движение автомобилей в западном направлении и очереди на трассах, ведущих из Киева.
— Зеленский сказал, что будет бить по параду в Москве. Так что все массово валят из Киева. У нас же нет бункера, — заявила одна из украинок.
По словам очевидцев, движение на ряде магистралей оказалось практически парализованным, и водителям пришлось ждать по несколько часов, прежде чем они смогли покинуть город, передает газета.
4 мая во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве 9 мая, который будет приурочен к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.