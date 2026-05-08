Пятилетняя девочка в США более суток провела с телами родителей, погибших в ДТП

В Соединенных Штатах Америки пятилетняя девочка выжила после автомобильной аварии, которая унесла жизни ее родителей. Об этом сообщает New York Post.
Инцидент произошел 1 мая в штате Колорадо. Автомобиль, в котором находилась семья, попал в ДТП и перевернулся, съехав в овраг. В момент аварии все пассажиры, включая девочку, не были пристегнуты ремнями безопасности.
В результате девочка смогла выжить. Ей пришлось провести более 30 часов в разбитом автомобиле с телами родителей, прежде чем ее обнаружили. Более того, она сама начала подниматься по склону холма к спасателям, которые прибыли на место происшествия.
После инцидента ребенка доставили в больницу, где у нее были выявили лишь незначительные травмы. Девочку передали на попечение дедушки, полиция продолжает расследование обстоятельств аварии, говорится в материале.
