Что запрещено проносить на парад Победы в Волгограде 9 мая

Жителям и гостям города-героя Волгограда напомнили список предметов, запрещенных для проноса на парад Победы 9 мая. Есть требования и к внешнему облику зрителей.
В список запрещенных вошли:
взрывоопасные вещества и пиротехнические устройства (петарды, файеры, хлопушки, салют, дымовые ракеты),
огнестрельное оружие, ножи любого типа, бронежилеты и корсеты,
аэрозольные баллончики,
баллоны, содержащие сжатый или сжиженные газ,
вейпы и любые другие устройства для курения (Карманные зажигалки разрешены для проноса),
религиозную литературу, печатную продукцию политического или оскорбительного содержания,
наркотические и психотропные вещества в виде лекарственных средств,
пластиковые и металлические контейнеры для еды, жидкости более 50 мл, в том числе парфюмерия, упаковки кетчупа или майонеза, а также яйца, алкогольная продукция,
флаги, баннеры, древки и сумки объемом более 150 см.,
беспилотные аппараты,
средства индивидуальной мобильности — самокаты, велосипеды, гироскутары.
На парад не пустят горожан и в маскировочных костюмах, балаклавах, с собаками.