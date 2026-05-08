Огромная рыба на глазах у людей проглотила по локоть руку хозяина

В Японии набирает популярность вирусное видео, на котором огромная рыба кусает за руку сотрудника аквариума. Как сообщает News On Japan, на кадрах видно, как крупный осетр подплывает к работнику, который кормит других рыб. Внезапно осетр вцепляется в его руку и успевает проглотить её по локоть, прежде чем человек освобождается. Всё это происходит на глазах у многочисленных зрителей.
Поскольку у осетров нет зубов, смотритель не получил травм, однако укус может быть довольно болезненным. Шоу с осетрами является фирменным развлечением Музея науки о лососе в городе Сибецу на острове Хоккайдо. Проведение таких мероприятий доверяют только обученным сотрудникам, так как укусы этих рыб, хотя и безвредны, могут вызывать дискомфорт.
С 2008 года музей предлагает посетителям более безопасный вариант — «покусывание за палец». По словам директора музея, этот аттракцион, вероятно, стал первым в мире, и за всё время его существования никто не пострадал.
В мире ранее были зафиксированы случаи нападения осетров на людей. Один из наиболее известных инцидентов произошёл в Китае, где на российскую синхронистку Марию Зеленину во время подводного шоу напал гигантский осётр. В результате нападения девушка получила повреждения глаза и растяжение мышц шеи, так как рыба начала засасывать её.
После инцидента ей оказали медицинскую помощь, и руководство океанариума выплатило компенсацию. Несмотря на произошедшее, Мария не приобрела фобий и продолжила работать в океанариуме.
Осетры могут проявлять агрессию, если они голодны или испытывают стресс.
У старых особей может наблюдаться агрессивное поведение.
Нападение может быть связано с гормональными изменениями или погодными условиями.
По словам экспертов, осетры не имеют острых зубов, как у акул, и в основном охотятся на мелких рыб и беспозвоночных, поэтому серьёзные повреждения от их укусов маловероятны. В большинстве случаев люди отделываются ссадинами и испугом.
Таким образом, хотя нападения осетров на людей случаются, они обычно не приводят к серьёзным травмам.