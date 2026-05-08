Австрийца оштрафовали за громкое испускание газов рядом с полицией

Мужчина в Вене добился победы в судебном разбирательстве против полиции, которая оштрафовала его за громкое испускание газов на улице. Мужчина разговаривал по телефону у сигаретного киоска и невольно испустил газы и рассмеялся, чем вызвал недовольство двух находившихся рядом правоохранителей.

Офицеры посчитали поведение мужчины неподобающим и выписали ему два штрафа на общую сумму 300 евро — за «оскорбление общественного порядка» и «высмеивание законного официального действия». Однако австриец не согласился с решением и решил его обжаловать. Региональный административный суд встал на сторону истца и заявил, что испускание газов было «непроизвольным», а смех является проявлением свободы выражения мнения, передает таблоид Daily Mail.

Другой необычный случай произошел в России. Семья подала исковое заявление к авиакомпании «Россия» с требованием о компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей. Причиной иска послужил запах фекалий от попутчика во время рейса Сочи — Санкт-Петербург.