«Это длинная история»: Дятлова — о продавщице возле Северного вокзала

Городские власти мечтают официально оформить бойкое место.

Источник: Клопс.ru

Власти Калининграда в очередной раз предложат варианты перехода в легальное русло продавщицы овощей с Северного вокзала Людмиле Соловьёвой. Об этом «Клопс» рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.

По словам чиновницы, сейчас торговля — несанкционированная, что не укладывается в концепцию города, так как законы едины для всех.

«Эта история длинная для Калининграда», — начала комментарий Дятлова, отвечая на вопросы о торговой точке в центре города.

По словам главы администрации, продавщице неоднократно предлагали законные места для торговли, но она с упорством отметает все варианты. Дятлова добавила, что мэрия готова включить спорное место в схему размещения нестационарных торговых объектов, чтобы торговля велась цивилизованно:

«Мы ещё раз постараемся предложить место, отторговать его и вести цивилизованную торговлю. В городе должно быть главенство закона, и закон един для всех», — заявила Дятлова.

При этом глава администрации напомнила, что у городских властей есть опыт решения подобных задача в духе Эйлера, например, с блошиным рынком на ул. Тельмана, где тоже возникали споры о соблюдении правил.

Продавец Людмила Соловьёва не стала покидать Северный вокзал, где накануне демонтировали её палатку, и провела ночь под открытым небом. Хронологию многолетней эпопеи, читайте в материале «Клопс».

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше