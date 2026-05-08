Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" актрису Зудину

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» актрису Марину Зудину, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью “За труды в культуре и искусстве” Зудину Марину Вячеславовну — артистку государственного бюджетного учреждения культуры города Москва “Московский театр Олега Табакова”, — говорится в документе.