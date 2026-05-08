Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гинцбург: Дети и пожилые наиболее уязвимы к хантавирусу

Дети младшего возраста и пожилые люди входят в группу повышенного риска заражения хантавирусом. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Дети до 7−8 лет или же пожилые люди после 60−70 лет», — сказал он.

Специалист пояснил, что у детей иммунная система ещё не сформирована в полном объёме, что снижает защиту организма. А у пожилых людей иммунные механизмы работают менее эффективно, что также повышает вероятность тяжёлого течения инфекции.

Ранее сообщалось, что в России ежегодно регистрируется от 4 до 10 тысяч случаев заражения хантавирусной инфекцией. Циркулирующие в Европе, включая территорию РФ, варианты вируса считаются менее опасными по сравнению с некоторыми другими штаммами, выявленными за пределами региона.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.