«Просто любовные удары»: котировки нефти, закрытие Ормуза и судьба ОПЕК

[01:40] Глобальная трансформация рынка.
[04:36] Акции и нефтяные котировки.
[09:34] «Любовные удары»: эскалация конфликта.
[10:17] Дефицит нефти и риски кризиса.
[25:51] Дисконты Urals.
[32:59] Инвестидеи в нефтянке.
Громких заявлений о нефтяном кризисе делать не стоит — всё может развернуться в один момент, подчеркнул аналитик ресурсных секторов «Ренессанс Капитала» Марк Шумилов в эфире Радио РБК. Если конфликт продолжится, а дефицит усилится, цена Brent может «спокойно» достичь отметки $150−200 за баррель. Базовый прогноз эксперта — весь второй квартал 2026 года Ормузский пролив будет закрыт, а средняя цена российской Urals составит $100 за баррель.
Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ не приведет к ценовой войне, но объемов на рынке прибавится, отметил старший аналитик «Эйлер» по нефтегазовому и транспортному сектору Андрей Полищук. По его словам, Эмираты намерены нарастить добычу, но это потребует не менее трех месяцев.
Цены Urals в последнюю неделю апреля зафиксированы на уровне $94,8−95,5 за баррель, рассказал старший аналитик Центра ценовых индексов Давид Мартиросян. В дальнейшем, вероятно, произойдет снижение цен, в том числе из-за расширения дисконтов.