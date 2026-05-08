«Просто любовные удары»: котировки нефти, закрытие Ормуза и судьба ОПЕК

После обвала ниже $100 за баррель нефть вернулась к росту. В «Инвестиционном часе» на Радио РБК Элина Тихонова и Марк Шумилов из «Ренессанс Капитала» обсудили динамику котировок на сырьевых рынках.

Источник: РБК

[01:40] Глобальная трансформация рынка.

[04:36] Акции и нефтяные котировки.

[09:34] «Любовные удары»: эскалация конфликта.

[10:17] Дефицит нефти и риски кризиса.

[18:33] Выход ОАЭ из ОПЕК.

[25:51] Дисконты Urals.

[32:59] Инвестидеи в нефтянке.

Громких заявлений о нефтяном кризисе делать не стоит — всё может развернуться в один момент, подчеркнул аналитик ресурсных секторов «Ренессанс Капитала» Марк Шумилов в эфире Радио РБК. Если конфликт продолжится, а дефицит усилится, цена Brent может «спокойно» достичь отметки $150−200 за баррель. Базовый прогноз эксперта — весь второй квартал 2026 года Ормузский пролив будет закрыт, а средняя цена российской Urals составит $100 за баррель.

Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ не приведет к ценовой войне, но объемов на рынке прибавится, отметил старший аналитик «Эйлер» по нефтегазовому и транспортному сектору Андрей Полищук. По его словам, Эмираты намерены нарастить добычу, но это потребует не менее трех месяцев.

Цены Urals в последнюю неделю апреля зафиксированы на уровне $94,8−95,5 за баррель, рассказал старший аналитик Центра ценовых индексов Давид Мартиросян. В дальнейшем, вероятно, произойдет снижение цен, в том числе из-за расширения дисконтов.

ОПЕК: что это такое, цели и роль организации
ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.
Читать дальше