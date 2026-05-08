«Комфорт или безопасность?»: Захарова высказалась об ограничениях связи

Временные перебои в работе связи — это вынужденная мера, идущая на благо безопасности. Об этом в беседе с ТАСС заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Источник: Life.ru

По словам дипломата, главный приоритет — оберегать население, в первую очередь несовершеннолетних. Она подчеркнула, что никогда не пожертвует благополучием детей ради личных удобств.

Захарова напомнила, что власти систематически публикуют данные о погибших и искалеченных в результате обстрелов. Особенно много трагедий, по её словам, связано с атаками беспилотников и противопехотными минами «Лепесток». Она считает, что казённое слово «пострадавшие» не передаёт настоящего ужаса случившегося.

«Оторванные руки и ноги, слепота, глухота. Про психологические травмы я, наверное, даже говорить не должна. Наносится колоссальный урон здоровью», — подчеркнула спикер МИД. Захарова резюмировала, что все вводимые ограничения абсолютно необходимы и требуют концентрации имеющихся ресурсов.

Вопреки временным неудобствам со связью, медицинская помощь в России продолжает оказываться в полном объёме. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что отрасль заранее выстроена для автономной работы даже при самых тяжёлых сбоях.

