Гинцбург рассказал о варианте хантавируса, который давно есть в России

Циркулирующие в России и Европе варианты хантавируса, как правило, менее опасны, чем тот, что вызвал вспышку на лайнере MV Hondius. Об этом в пятницу, 8 мая, рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам ученого, ежегодно в России фиксируется до 10 тысяч случаев хантавирусной инфекции. При этом на европейском континенте преобладают штаммы, вызывающие геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Смертность от этой формы инфекции, по оценкам эксперта, не превышает 10 процентов.
— А вот то, что мы наблюдаем сейчас на этом злосчастном лайнере, там тот штамм вируса, который вызывает легочную форму инфекции, там летальность до 40−50 процентов, — передает слова Гинцбурга ТАСС.
Еще 3 мая стало известно о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius в Атлантике. Это было первое сообщение о заболевании. Число заразившихся выросло до семи человек, трое из которых погибли. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога, аллерголога Владимира Болибока, как распространяется вирус и существуют ли методы лечения.