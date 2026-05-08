«Предсказательная история»: какие прогнозы сделал «китайский Нострадамус» о будущем России и мира

Профессор Цзян Сюэцинь, которого прозвали «китайским Нострадамусом», предсказал России появление «окна возможности» для победы в СВО. Чем известен Сюэцинь, какие он сделал предсказания и что уже сбылось — в материале «Вечерней Москвы».
Чем известен Цзян Сюэцинь.
Цзян Сюэцинь — китайский и канадский педагог, журналист и блогер. Он родился в 1976 году в китайском городе Тайшань. Когда Сюэцинь был ребенком, он вместе с семьей эмигрировал в Торонто (Канада).
В 1999 году Сюэцинь окончил колледж в США по специальности «английская литература». Он начал заниматься педагогической деятельностью еще в студенческие годы, став преподавателем в средней школе.
В 2000 году Сюэцинь переехал в Пекин, где стал работать фриланс-журналистом, публикуясь в разных изданиях. Позднее Цзян стал занимать административные и преподавательские должности в различных известных китайских средних школах. Кроме того, он занимался исследованиями образовательных реформ.
В 2024 году Сюэцинь создал YouTube-канал Predictive History («Предсказательная история»). На нем он стал выкладывать видеоролики с прогнозами важных геополитических событий, основываясь на структурном историческом анализе, теории игр и идеях, вдохновленных вымышленной наукой писателя-фантаста Айзека Азимова психоисторией. По мнению профессора, исторический процесс движется по спирали, и если изучить модели прошлого, то вполне возможно спрогнозировать и будущее.
Какие предсказания «китайского Нострадамуса» сбылись.
В мае 2024 года Сюэцинь опубликовал видеолекцию под названием The Iran Trap («Иранская ловушка»), где профессор предсказал переизбрание Дональда Трампа на президентских выборах в США и войну между Соединенными Штатами и Ираном.
Сначала это видео осталось практически незамеченным, но после начала вооруженного конфликта между США и Ираном в феврале-марте 2026 года пользователи обнаружили старую лекцию, и она сразу набрала миллионы просмотров за несколько дней. После этого Цзяна стали называть «китайским Нострадамусом».
Какие еще предсказания сделал «китайский Нострадамус».
Война на Ближнем Востоке.
«Китайский Нострадамус» также считает, что ближайшие два-четыре года приведут к драматичным изменениям в мировом порядке. По мнению Цзяна, чтобы победить Иран, США и их союзникам в марте 2027 года придется начать полноценную сухопутную операцию, что вызовет бурные протесты в американском обществе, наподобие тех, что были во время войны во Вьетнаме в 1960-х годах. Американским властям придется задействовать Национальную гвардию, что создаст предпосылки для множества гражданских конфликтов.
При этом Цзян отмечает, что Трамп вполне возможно признает свою ошибку и выведет силы из региона, а также попытается убедить всех, что военная операция достигла своих целей. На фоне этого американская экономика будет слабеть, и многие транснациональные корпорации переориентируются на Израиль. По его мнению, в результате конфликта разрушатся и экономики монархий персидского залива, таких как Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и других.
США.
Говоря о внутренней политике США, Цзян заявил, что Трамп попытается переизбраться на третий президентский срок, используя давление на государственные институты и фальсификации. Кроме того, США ради контроля над ресурсами Арктики все же присоединят к себе Гренландию либо установят над ней жесткий контроль. Профессор не исключил и попытки Трампа фактически захватить и другие государства американского континента — Канаду, Мексику и Венесуэлу.
СВО.
Говоря о конфликте России и Украины, профессор заявил, что американская экономика не приспособлена к затяжной войне, что отразится на поддержке США Украины, которая не сможет продержаться без американской помощи и нескольких недель.
По его словам, когда «Вашингтон потянется туда, куда ему не нужно идти», для России откроется окно возможностей, которое позволит ей взять под контроль Одессу, что обернется для Украины потерей выхода к морю и «полной катастрофой».
Европа и конец НАТО.
По мнению Цзяна, в результате конфликтов Европа окажется зажатой между Россией и Ираном, который в какой-то момент будет контролировать всю Турцию или большую ее часть. В итоге перед двумя сильными соперниками Европа вряд ли сможет выстоять, считает профессор. По его мнению, это приведет к концу НАТО.
Глобальная война и новый миропорядок.
По мнению профессора, нынешние вооруженные конфликты являются лишь «прологом» для более глобальной войны, которая завершится сражением у Армагеддона — холма Мегиддо в Израиле, где Россия и Иран выступят против Израиля и его союзников.
Итогом всех этих событий, по мнению «китайского Нострадамуса», станет падение гегемонии США и становление нового миропорядка при участии России, Ирана и Китая.
Ранее в американском издании Foreign Policy, ссылаясь на неназванного дипломата из Киева, заявили, что Украина не сможет продержаться и двух дней без помощи своих союзников.