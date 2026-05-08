«Предсказательная история»: какие прогнозы сделал «китайский Нострадамус» о будущем России и мира

При этом Цзян отмечает, что Трамп вполне возможно признает свою ошибку и выведет силы из региона, а также попытается убедить всех, что военная операция достигла своих целей. На фоне этого американская экономика будет слабеть, и многие транснациональные корпорации переориентируются на Израиль. По его мнению, в результате конфликта разрушатся и экономики монархий персидского залива, таких как Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и других.