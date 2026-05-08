«Есть необходимость»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на ограничения связи

Отключения связи и мобильного интернета доставляют неудобства, но они соответствуют тем угрозам, с которыми сталкивается Россия. Об этом в пятницу, 8 мая, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

— Для меня тоже все это связано с огромными, колоссальными неудобствами, безусловно. Но я понимаю, что есть та необходимость, которая связана с безопасностью. Я каждую неделю, если уж вы говорите, что мне доверяют, привожу факты того, какое количество детей убито, — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что никогда не выберет собственный комфорт при выборе между ним и безопасностью детей, передает ТАСС.

2 апреля руководитель «Билайна» Сергей Анохин высказался, что любые ограничения для операторов являются противоестественными и негативно влияют на бизнес. Он подчеркнул, что из-за блокировок связи в Москве и других регионах компании начали «складываться».

11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения мобильной связи в центре Москвы сохранятся столько времени, сколько потребуется для обеспечения безопасности россиян.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
