«Есть необходимость»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на ограничения связи

Отключения связи и мобильного интернета доставляют неудобства, но они соответствуют тем угрозам, с которыми сталкивается Россия. Об этом в пятницу, 8 мая, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
— Для меня тоже все это связано с огромными, колоссальными неудобствами, безусловно. Но я понимаю, что есть та необходимость, которая связана с безопасностью. Я каждую неделю, если уж вы говорите, что мне доверяют, привожу факты того, какое количество детей убито, — подчеркнула дипломат.
Она добавила, что никогда не выберет собственный комфорт при выборе между ним и безопасностью детей, передает ТАСС.
2 апреля руководитель «Билайна» Сергей Анохин высказался, что любые ограничения для операторов являются противоестественными и негативно влияют на бизнес. Он подчеркнул, что из-за блокировок связи в Москве и других регионах компании начали «складываться».
11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения мобильной связи в центре Москвы сохранятся столько времени, сколько потребуется для обеспечения безопасности россиян.