Минтранс сообщил о плановой работе аэропортов на юге России

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Все ранее приостанавливавшие работу аэропорты на юге России работают в плановом режиме, сформированное до конца дня расписание полностью выполняется, сообщил Минтранс РФ.
«Все ранее приостановившие работу воздушные гавани функционируют в плановом режиме, вновь сформированное расписание до конца текущих суток полностью выполняется. Скоплений пассажиров в терминалах нет. Соблюдение прав граждан в аэропортах контролируют инспектора Ространснадзора», — говорится в сообщении.
Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено.