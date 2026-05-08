Во Франции после церемонии Дня Победы избили мэра

Во французской коммуне Вазье на севере страны произошло нападение на мэра Стива Банша во время памятных мероприятий ко Дню Победы. Как сообщает газета Voix du Nord, чиновника госпитализировали с вывихом плеча и травмами лица.
По данным издания, инцидент произошел после завершения церемонии 8 Мая. Участники шествия возвращались с кладбища к зданию мэрии, где планировался официальный прием.
В этот момент к главе администрации подошел мужчина, попросивший о разговоре. Когда мэр вышел ему навстречу, нападавший нанес несколько ударов.
На место через несколько минут прибыли экстренные службы и полиция. Подозреваемого задержали. О его личности официально не сообщается.
Как уточняет Voix du Nord, ранее задержанный пытался добиться предоставления социального жилья. Его заявку отклонили, после чего он обращался к заместителю мэра, однако вопрос так и не был решен.
После нападения мэра доставили в больницу для обследования и оказания помощи. Французские правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия и мотивы задержанного.
