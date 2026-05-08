Atlantic: Трамп устал от войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп хочет окончания конфликта с Ираном, так как он начал утомлять американского лидера. Об этом сообщает издание Atlantic со ссылкой на собственные источники.
«Внештатный советник, который регулярно с ним общается, сказал, что Трампу “наскучила” война с Ираном. Несмотря на тупик в переговорах, Трамп не желает возобновлять военные действия», — отмечает издание.
Также утверждается, что американский лидер разочарован стойкостью Ирана и считает конфликт слишком затянутым.
«Трамп хочет сделки. Но сделки требуют участия обеих сторон, и нет никаких доказательств того, что Иран заинтересован в том, чтобы вытащить Трампа из дилеммы, созданной им самим», — говорится в материале.
