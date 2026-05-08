Подачу холодной воды ограничат в Кстовском районе с 22.00 13 мая до 06.00 14 мая 2026 года. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Это связано с плановыми ремонтными работами на ВОС-2. Там необходимо провести замену быстроизнашиваемых узлов и агрегатов.
Подачу воды ограничат в Кстове, Старом Кстове, деревнях Зимёнки, Зелецино, поселке Приволжский, селе Великий Враг. Также отключение холодной воды коснется жителей улиц Березовой, Красивой, Цветочной, Школьной села Безводное.
Кстовчанам рекомендуют заранее запастись питьевой водой.
