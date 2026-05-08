Лоза подверг критике современных артистов за репертуар ко Дню Победы

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал современный шоу-бизнес за отсутствие новых известных песен, посвященных Дню Победы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По словам артиста, в праздничные дни в эфире и на концертах ежегодно звучат одни и те же композиции советских лет. Лоза заявил, что современные исполнители в основном ограничиваются перепевками уже известных произведений, тогда как новые песни о Великой Отечественной войне практически не появляются.
Музыкант также выразил недовольство тем, что, по его мнению, талантливые авторы и исполнители не получают возможности заявить о себе. Он раскритиковал часть представителей современной эстрады, заявив, что многие артисты не способны предложить сильный репертуар к 9 Мая.
Лоза отметил, что лишь немногим современным исполнителям удалось создать произведения, которые могли бы запомниться слушателям и ассоциироваться с празднованием Дня Победы. По его мнению, музыкальной индустрии не хватает новых композиций, способных стать символами памятной даты.
Артист не впервые публично высказывается о состоянии российской музыкальной сцены. Ранее Лоза неоднократно критиковал современные тенденции в шоу-бизнесе, включая использование фонограммы, однотипный репертуар и систему продвижения артистов на телевидении и в музыкальных сервисах.
