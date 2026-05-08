В «Ренессанс Капитале» назвали инвестидеи в нефтяном секторе

Исходя из данных Минфина, нефтегазовые доходы оказались не столь высокими, что объясняется высоким обратным акцизом и демпфером. В таком случае нужно смотреть в сторону компаний, занятых переработкой — это «Башнефть» (привилегированные) и «Татнефть», объяснил аналитик ресурсных секторов «Ренессанс Капитала» Марк Шумилов на Радио РБК.
На этом фоне в бумагах «Татнефти» появилась тактическая возможность — целевая цена на горизонте 12 месяцев повышена до 700 ₽ за акцию, ожидаемая дивидендная доходность выплаты за 2026 год — более 16%. Таргет по «Башнефти» повышен с 600 до 1600 ₽ по обыкновенным бумагами, и с 600 до 1200 ₽ Ожидаемая дивдоходность — 14% и 20% соответственно.
Бумаги всех нефтяников стоят очень дешево, но для «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти» аналитик сохраняет рекомендацию «держать».