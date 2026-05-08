Трамп объявил трехдневное перемирие между РФ и Украиной в связи с Днем Победы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил трехдневное перемирие между Россией и Украиной, приуроченное ко Дню Победы. Соответствующий пост в пятницу, 8 мая, появился на его странице в социальной сети Truth Social.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил трехдневное перемирие между Россией и Украиной, приуроченное ко Дню Победы. Соответствующий пост в пятницу, 8 мая, появился на его странице в социальной сети Truth Social.

— Я рад объявить, что в войне между Россией и Украиной будет трехдневное перемирие (9, 10 и 11 мая). Празднование в России связано с Днем Победы, но также и на Украине, поскольку они тоже были важной частью и фактором Второй мировой войны, — написал американский лидер.

По его словам, режим перемирия включит в себя временную остановку боевых действий и обмен пленным в формате «1000 на 1000».

— Эта просьба была сделана лично мной, и я очень ценю согласие с ней президента Владимира Путина и президента Владимира Зеленского, — заявил Трамп.

Также американский лидер выразил надежду на то, что перемирие станет «началом конца очень долгой, смертельной и тяжелой войны».

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона будет придерживаться режима прекращения огня, если Россия так же будет его придерживаться.

Ночью 8 мая начало действовать двухдневное перемирие, о котором ранее объявило Министерство обороны России. Представители ведомства потребовали от Украины присоединиться к режиму прекращения огня, угрожая в противном случае нанести удар по Киеву. ВСУ это требование проигнорировали.

