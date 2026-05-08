"Будем надеяться, что это начало конца": Трамп высказался о перемирии между РФ и Украиной

Трамп прокомментировал перемирие между Россией и Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп прокомментировал прекращение дня между Россией и Украиной в честь Дня победы. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

По словам Трампа, именно он попросил президента России Владимира Путина и главу киевского режима Владимира Зеленского соблюдать режим прекращения огня на 9, 10 и 11 мая.

«Будем надеяться, что это начало конца очень долгого и тяжелого конфликта. Переговоры о прекращении этого крупного конфликта, крупнейшего со времен Второй мировой войны, продолжаются, и с каждым днем мы становимся все ближе и ближе», — написал президент США.

Ранее сайт KP.RU писал, что начиная с 00:00 8 мая 2026 года началось объявленное российской стороной перемирие по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Боевые действия в зоне проведения специальной военной операции будут прекращены на период с полуночи 8 до конца дня 9 мая.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше