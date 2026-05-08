Иммунолог Жемчугов подробно рассказал об опасных симптомах хантавируса

Повреждение мелких сосудов является одним из ключевых симптомов хантавирусной инфекции. Кровоизлияние в глазах, высокая температура и головная боль — частые спутники заболевания, вызванные повреждением сосудистой системы по всему организму, а не только в почках. Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Он напомнил, что хантавирусы, распространенные по всему миру, подразделяются на две основные группы: «Старого Света» и «Нового Света». Инфекции, вызванные вирусами «Старого Света», чаще всего приводят к повреждению почек, что может вызвать отек и даже привести к прекращению выделения мочи, с летальностью до 40 процентов.
Это заболевание, известное как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, обычно связано с контактом с выделениями грызунов, в частности, при работе с сеном или соломой, а также с пылью в домах и на дачах. Вирусы «Нового Света», как уточнил иммунолог, чаще вызывают кардиопульмональные синдромы, затрагивая сердце и легкие, что проявляется в виде тяжелой пневмонии или миокардита и также может иметь летальный исход.
— Заражение хантавирусом от человека к человеку практически невозможно. Теоретически можно рассчитать, что комар укусит человека, у которого в крови вирус, наберет кровь и укусит другого человека, которому этот вирус передастся. Такой путь заражения теоретически возможен, практически он вряд ли осуществим, — передает слова Жемчугова Lenta.ru.
Еще 3 мая стало известно о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius в Атлантике. Это было первое сообщение о заболевании. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога, аллерголога Владимира Болибока, как распространяется вирус и существуют ли методы лечения.