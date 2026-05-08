«Это у меня уже крик не чиновника, а человека»: Дятлова — о падающем доме на Московском проспекте

50 семей остаются в соседней многоэтажке.

Источник: Клопс.ru

В падающей высотке на Московском проспекте сработал третий датчик, указывающий на разрушение здания. Жителям соседнего, 68-го дома следует как можно скорее переехать в безопасное место, поделилась с «Клопс» глава городской администрации Елена Дятлова в пятницу, 8 мая.

По словам чиновницы, аварийный дом представляет реальную угрозу для жителей соседнего, и администрация регулярно отслеживает растущие трещины с помощью датчиков.

«Самое страшное — это, миленькие мои, дорогие мои, если он завтра рухнет, это же страшная вещь будет. Мы ежедневно мониторим раскрытие трещин в данном доме. На данный момент три датчика на 12 этаже превысили критические показатели по ширине распятия. Скажите, какие ещё убеждения нужны?» — отметила Дятлова.

Глава городской администрации также напомнила, что решение комиссии по чрезвычайным ситуациям является обязательным для исполнения, и что рекомендации властей направлены исключительно на безопасность людей.

«Это не произвол властей. Это просто необходимость подумать о себе и о своих близких и просто уехать оттуда. Это у меня уже крик не чиновника, а человека», — резюмировала глава администрации Калининграда.

Жильцы дома № 68 пока не спешат покидать свои квартиры, опасаясь потерять собственность и столкнуться с бытовыми трудностями при переезде. Сейчас в доме остаются около 50 семей, выехать согласились чуть более 20.

В конце апреля Дятлова пообщалась с жильцами дома 68. Как прошла эмоциональная встреча, читайте в репортаже «Клопс». klops.ru/kaliningrad/2026−04−24/382119-my-ne-gotovy-k-pereezdu-reportazh-s-emotsionalnoy-vstrechi-zhiltsov-moskovskogo-prospekta-s-vlastyami

