Рэпер Птаха заявил о своем статусе в Великой ложе России

Рэпер Птаха сообщил, что получил титул досточтимого мастера российской масонской ложи. Об этом музыкант рассказал «Известиям» 8 мая.
По словам артиста, интерес к масонству связан для него с темой самопознания и личного развития. Птаха заявил, что воспринимает организацию как путь к «свету» и просветлению.
Музыкант также пригласил желающих попробовать вступить в масонскую организацию. Кроме того, он прокомментировал распространенные представления о масонах, отвергнув утверждения о связи движения с сатанизмом. При этом сатанизм признан экстремистским и запрещен на территории России.
Как уточняет Великая ложа России, организация считается единственной официально действующей масонской структурой в стране, которую признают многие зарубежные ложи. По данным «Газеты.Ru», среди основных направлений ее деятельности называются благотворительные и просветительские проекты.
Птаха известен как бывший участник группы CENTR. В разные годы артист участвовал в сольных проектах, телевизионных шоу и публичных конфликтах внутри российского рэп-сообщества.
Ранее мы писали: Представитель Птахи прокомментировал сообщения об аресте квартиры рэпера.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.