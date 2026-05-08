Средства ПВО за четыре часа отразили массированную атаку дронов на юг России

Параллельно в центральном и югозападном направлениях ПВО отразила еще одну волну атак. В тот же четырехчасовой период — с 14:00 до 20:00 мск — над территориями Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Воронежской, Орловской областей и Московского региона были перехвачены 71 беспилотный летательный аппарат. Росавиация и аэропорты ряда городов сообщили о кратковременных ограничениях на полеты, которые связали именно с этой серией отраженных атак. Власти подчеркивают, что гражданское сообщение не пострадало, но эшелоны вылетов и прилетов в ряде южных и центральных аэродромов все же корректировали.