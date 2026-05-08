Трамп заявил, что Россия и Украина проведут обмен пленными 1000 на 1000

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина могут провести крупный обмен пленными в формате 1000 на 1000 человек. Об этом американский лидер написал в личном аккаунте в социальной сети Truth Social.
«Прекращение огня будет включать приостановку всей активной деятельности, а также обмен пленными по 1000 заключенных из каждой страны», — говорится в публикации.
Ранее Трамп прокомментировал прекращение огня между Россией и Украиной по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Как заявил глава Белого дома, именно он попросил президента РФ Владимира Путина и главу киевского режима Владимира Зеленского соблюдать временное перемирие 9, 10 и 11 мая.
Трамп также отметил что переговоры об урегулировании на Украине продолжаются. По его словам, с каждым днем стороны становятся все ближе к достижению мира.