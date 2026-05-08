Огромный осетр по локоть проглотил руку сотрудника аквариума на глазах у людей

Среди жителей Японии стало популярно видео, на котором огромный осетр кусает за руку сотрудника аквариума. Крупная рыба подплыла к работнику, который кормил других обитателей водоема, и внезапно вцепилась в его руку. Осетр успел проглотить ее по локоть, прежде чем мужчина смог вырваться. Инцидент произошел на глазах у многочисленных зрителей.