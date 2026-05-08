Огромный осетр по локоть проглотил руку сотрудника аквариума на глазах у людей

Среди жителей Японии стало популярно видео, на котором огромный осетр кусает за руку сотрудника аквариума. Крупная рыба подплыла к работнику, который кормил других обитателей водоема, и внезапно вцепилась в его руку. Осетр успел проглотить ее по локоть, прежде чем мужчина смог вырваться. Инцидент произошел на глазах у многочисленных зрителей.
Хотя у осетров нет зубов, и работник не получил серьезных травм, укус оказался довольно болезненным. Шоу с осетрами является одной из главных достопримечательностей Музея науки о лососе в городе Сибецу на острове Хоккайдо.
Такие мероприятия проводятся только обученными специалистами, так как хотя укусы этих рыб и безвредны, они могут вызывать дискомфорт. С 2008 года музей предлагает более безопасный вариант развлечения — «покусывание за палец», передает News On Japan.
Ранее сотрудники океанариума в Японии поддержали рыбы-луну, которая впала в депрессию и перестала есть после закрытия зоосада на ремонт, с помощью приклеенных к стеклу картонных лиц людей.