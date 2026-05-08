Путин присвоил актеру Маклакову звание заслуженного артиста России

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил актеру Ленкома Марка Захарова Алексею Маклакову звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ размещен на сайте публикования правовых актов.
«Присвоить почетные звания: Заслуженный артист Российской Федерации Маклакову Алексею Константиновичу — артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы “Московский государственный театр “Ленком Марка Захарова”, — говорится в указе президента России.
Кромет того, звания заслуженных артистов России удостоились артистка балета театра «Кремлевский балет» Олеся Росланова, артист балета Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского Юрий Кудрявцев, а также артист Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима Линар Ахметвалиев.
Ранее сайт KP.RU писал, что Путин присвоил Ларисе Рубальской звание народного артиста Российской Федерации.