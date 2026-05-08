В Неманском районе 18-летний юноша получил 6 лет колонии за попытку поджога оборудования сотовых вышек

Как установили следствие и суд, в сентябре 2024 года юноша вместе с двумя подростками, не достигшими возраста уголовной ответственности, пытался поджечь оборудование вводно-распределительных щитов базовых станций сотовой связи в посёлке Горино. Прохожий заметил подозрительные действия и сообщил в полицию. Всех троих задержали.