В Неманском районе 18-летний юноша получил 6 лет колонии за попытку поджога оборудования сотовых вышек

Источник: Янтарный край

Суд признал 18-летнего жителя Неманского района виновным в покушении на диверсию (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Преступление выявили сотрудники УФСБ по Калининградской области.

Как установили следствие и суд, в сентябре 2024 года юноша вместе с двумя подростками, не достигшими возраста уголовной ответственности, пытался поджечь оборудование вводно-распределительных щитов базовых станций сотовой связи в посёлке Горино. Прохожий заметил подозрительные действия и сообщил в полицию. Всех троих задержали.

На следствии фигурант рассказал, что совершил преступление по просьбе знакомого подростка. Неизвестный из мессенджера предложил заплатить за поджог.

Калининградский областной суд приговорил юношу к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Следственный комитет напоминает: быстрый заработок через соцсети — частая уловка иностранных спецслужб, которые вовлекают молодёжь в преступления против безопасности государства. За терроризм и диверсии (особенно на объектах транспортной инфраструктуры) грозят длительные сроки.