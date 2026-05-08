РЖД реализовали 10 тысяч допбилетов для пассажиров южных аэропортов

РЖД оперативно отреагировали и реализовали 10 тыс. дополнительных билетов на поезда для пострадавших пассажиров. Пресс-служба Минтранса отметила, что транспортная система страны задействовала все резервы: помимо авиации подключили железные дороги и автобусы. Министр транспорта Андрей Никитин поручил авиакомпаниям — Nordwind, «Победе», «Аэрофлоту» и «Уральским авиалиниям» — координировать усилия с РЖД и ЕTD. В южном направлении осталось много свободных мест: Москва-Сочи — свыше 6400, Москва-Краснодар — около 9000, Москва-Новороссийск — более 4700, Москва-Минводы — свыше 5500. РЖД при необходимости добавит вагоны в составы и назначит доппоезда из Адлера, Новороссийска, Минвод, Астрахани и Волгограда с 10 мая.