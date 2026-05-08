В Калининграде бизнес пытается зарабатывать на мифах о Кёнигсберге — эксперт

Туристам зачастую продают фальшивые артефакты.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде предприниматели стремятся монетизировать мифы, которые сложились вокруг Кёнигсберга, а потом и Калининграда. Об этом в интервью журналу «Королевские ворота» заявила сотрудник научно-экспозиционного отдела Калининградского музея изобразительных искусств Лада Сыроватко.

«Один мой знакомый как-то сказал, что Кёнигсберг был провинциальным и малоинтересным для путешественников городом, перевалочным пограничным пунктом, Калининград, в сущности, такой же. Но соединение чужого запретного прошлого, советского настоящего и мечты о невероятном городе будущего породило мифический и мистический “город К.” Такой же миф имеет разве что Санкт-Петербург, который и задумывался его “строителем чудотворным” как город-символ, город-миф, Четвёртый Рим. И вот этот миф местный бизнес, прежде всего туристический, стремится монетизировать», — считает специалист.

По словам эксперта, ввезти в Калининградскую область предметы искусства и антиквариата крайне сложно, вывезти — почти невозможно.

«Этим пользуются некоторые локальные продавцы, каким-то образом всё же находящие каналы. Турист хочет увезти частичку “местного колорита”, и ему говорят: вот чашечка, из неё в 1940-м пили кофе в Кёнигсберге. А чашечка, вполне вероятно, в Кёнигсберге и не бывала, куплена на европейском блошином рынке за бесценок», — привела пример Лада Сыроватко.

Калининградские власти в 2026 году ожидают рост туристического потока на 7%.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше