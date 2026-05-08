В Калининграде бизнес пытается зарабатывать на мифах о Кёнигсберге — эксперт

«Один мой знакомый как-то сказал, что Кёнигсберг был провинциальным и малоинтересным для путешественников городом, перевалочным пограничным пунктом, Калининград, в сущности, такой же. Но соединение чужого запретного прошлого, советского настоящего и мечты о невероятном городе будущего породило мифический и мистический “город К.” Такой же миф имеет разве что Санкт-Петербург, который и задумывался его “строителем чудотворным” как город-символ, город-миф, Четвёртый Рим. И вот этот миф местный бизнес, прежде всего туристический, стремится монетизировать», — считает специалист.