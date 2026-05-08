Пограничники Литвы задержали группу мигрантов и двух украинцев

Сотрудники Государственной пограничной службы Литвы задержали 18 нелегальных мигрантов, проникших в страну со стороны Белоруссии через подкоп под пограничными заграждениями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным литовских пограничников, задержанные мужчины представились гражданами Афганистана и Шри-Ланки. После проверки их вернули обратно на территорию Белоруссии.
Кроме того, сотрудники службы задержали двух граждан Украины. Их подозревают в попытке вывезти часть мигрантов после незаконного пересечения границы. По информации ведомства, речь идет о семи иностранцах, которых должны были забрать на территории Литвы.
В сообщении не уточняется, в каком именно районе был обнаружен подкоп и сколько времени мигранты находились на территории страны до задержания.
Как сообщили в Государственная пограничная служба Литвы, с начала 2026 года литовские пограничники предотвратили 731 попытку незаконного проникновения мигрантов с территории Белоруссии. Власти республики продолжают усиливать охрану границы, включая патрулирование и контроль участков с инженерными заграждениями.
