Главные новости за 8 мая. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону капитальный ремонт трех крупных пешеходных переходов в центре города отложен до 2028 года. Об этом сообщили в администрации города, уточнив, что работы коснутся переходов на пересечении улицы Большой Садовой с Буденновским, Ворошиловским и Кировским проспектами, а также на Буденновском проспекте у улиц Московской и Станиславского. Все эти переходы имеют статус объектов культурного наследия регионального значения, что значительно усложняет процесс их ремонта и реставрации.