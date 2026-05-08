Россия поддержала предложение Трампа о продлении перемирия с Украиной: подробности

Россия согласилась поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, перемирие с 9 по 11 мая достигнуто за счет контактов Москвы с Вашингтоном, а также США с Киевом.
Также он добавил, что инициатива перемирия достигнута в развитие недавно прошедшего телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Трампа.
Кроме того, России поддержала инициативу американского лидера о проведении обмена пленными в формате «1000 на 1000».