Месси назвал главных конкурентов Аргентины на грядущем чемпионате мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в интервью журналисту Полло Альваресу поделился своими мыслями о фаворитах предстоящего чемпионата мира. По словам футболиста, действующим чемпионам следует помнить, что помимо них есть и другие команды, которые подходят к турниру в отличной форме.
Аргентинский нападающий выделил сборную Франции, которая вновь чрезвычайно сильна и располагает множеством игроков высочайшего уровня. Он также упомянул Испанию и Бразилию как серьезных соперников.
Месси подчеркнул, что, несмотря на недавние неудачи бразильцев, они всегда остаются в числе претендентов на титул. Кроме того, капитан аргентинцев отметил конкурентоспособный состав Португалии.
— Испания, Бразилия, которая хоть и не была в оптимальном состоянии какое-то время, всегда остается претендентом. Португалия, я думаю, у них тоже очень конкурентоспособная команда, — сказал Месси.