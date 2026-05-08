Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин присвоил почетное звание прима-балерине "Кремлевского балета"

Путин присвоил звание заслуженного артиста прима-балерине "Кремлевского балета"

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил прима-балерине театра «Кремлевский балет» Олесе Рослановой звание заслуженного артиста РФ, соответствующий указ опубликован в пятницу.

«За заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетные звания: Рослановой Олесе Михайловне — артистке балета театра “Кремлевский балет” федерального государственного бюджетного учреждения культуры “Государственный Кремлевский Дворец” управления делами президента РФ», — сообщается в документе.

Росланова является прима-балериной «Кремлевского балета», работает в труппе театра с 2011 года, сообщается на официальном сайте учреждения. В 2005 году артистка окончила Московскую государственную академию хореографии. В 2012 году там же получила образование педагога.