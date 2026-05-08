Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительнице Рязанской области

Орденом «Родительская слава» президент наградил Альфинур Аскарову из Татарстана. Кроме того, Путин наградил медалью ордена «Родительская слава» семьи Анохиных из Брянской области, Батмановых из Рязанской области и Богдановых из Ставропольского края.