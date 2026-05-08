МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Рязанской области Анастасии Коняевой, соответствующий указ был опубликован в пятницу.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание “Мать-героиня” Коняевой Анастасии Юрьевне, Рязанская область», — говорится в документе.
Орденом «Родительская слава» президент наградил Альфинур Аскарову из Татарстана. Кроме того, Путин наградил медалью ордена «Родительская слава» семьи Анохиных из Брянской области, Батмановых из Рязанской области и Богдановых из Ставропольского края.