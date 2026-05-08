РБК: Дмитрия Щербинина назначили заместителем главы Минобороны РФ

Пост заместителя главы Министерства обороны РФ занял Дмитрий Щербинин. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Утверждается, что президент России Владимир Путин уже подписал соответствующий указ. Ожидается, что в сферу ответственности Щербинина войдут «цифровая трансформация и создание единой цифровой среды военного ведомства».

Ранее новый замминистра обороны возглавлял Главное управление цифрового и технологического развития. Кроме того, согласно информации источников РБК, Щербинин заведует «новой цифровой системой ситуационной осведомленности и поддержки принятия решений командирами СВОД».

Несколько дней назад генерал-полковника Александра Чайко назначили главнокомандующим ВКС России. До этого командующим Воздушно-космическими силами был генерал Виктор Афзалов.

Также президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Федор Щукин.

В марте российский лидер снял Александра Горового с должности первого заместителя министра внутренних дел страны и назначил на этот пост начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства Андрея Курносенко.

