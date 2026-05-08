«Балтика» получила лицензию, дающую право играть в еврокубках

Лицензии Российского футбольного союза и УЕФА получили только 7 отечественных команд. Кроме калининградцев, потенциально в соревнованиях международного уровня под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций в сезоне 2026/2027 могут сыграть: московские «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА, а также ФК «Краснодар», и «Зенит» из Санкт-Петербурга.