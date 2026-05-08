«Балтика» получила лицензию, дающую право играть в еврокубках

Подобные документы получили только 7 российских клубов.

Источник: Клопс.ru

«Балтика» получила лицензию УЕФА, дающую право играть в еврокубках. Документы российским командам выдала комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов.

Лицензии Российского футбольного союза и УЕФА получили только 7 отечественных команд. Кроме калининградцев, потенциально в соревнованиях международного уровня под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций в сезоне 2026/2027 могут сыграть: московские «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА, а также ФК «Краснодар», и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

В феврале 2026 года президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино считает, что необходимо вернуть российские сборные и клубы на международную арену.