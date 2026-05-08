На «Автотор-Арене» подвели итоги масштабного фестиваля единоборств к 80-летию области

На «Автотор-Арене» в Калининграде завершился фестиваль единоборств «Кубок Балтики» на призы компании «Автотор», который за несколько лет успел стать одним из самых заметных молодёжных турниров страны. В этом году соревнования собрали около 1200 спортсменов из России и Беларуси, а три дня поединков посетили более 9 тысяч зрителей.
Турнир проходил с 6 по 8 мая и был посвящён 80-летию Калининградской области. За медали боролись представители 12 видов единоборств, включая вольную и греко-римскую борьбу, дзюдо, каратэ, ММА, панкратион и армейский рукопашный бой.
Главной интригой заключительного дня стал суперфинал по панкратиону, победитель которого получал электромобиль АМБЕРАВТО A5. Обладателем главного приза стал Зограб Оганян из Севастополя.
После финала спортсмен отметил, что турнир в Калининграде запомнился ему не только уровнем организации, но и общей атмосферой вокруг соревнований: «Чувствовалось особое отношение к спортсменам и самому турниру. Для меня большое значение имела поддержка семьи перед боями. Мне очень запомнилась атмосфера фестиваля в Калининграде — здесь всё было организовано на высоком уровне, и чувствовалось особое настроение. Рядом с Дворцом спорта находится храм, и для нас это тоже было важно. Мы приехали вместе с супругой, и она ходила в церковь, ставила свечи, поддерживала меня перед боями», — рассказал Оганян.
Победителями суперфиналов по пляжной борьбе и армейскому рукопашному бою стали представители Калининграда Вахтанг Акаба и Георгий Яцына. Оба получили денежные призы по 250 тысяч рублей.
Общий призовой фонд фестиваля составил 6,5 млн рублей.
Основатель и главный акционер «Автотора» Владимир Щербаков подчеркнул, что фестиваль изначально задумывался как площадка, где молодые спортсмены смогут получать серьёзный соревновательный опыт. «Мы хотели создать полноценный спортивный форум, который объединяет спортсменов, тренеров, болельщиков и всех, кто связан со спортом», — отметил он.
Среди почётных гостей турнира были губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, сенатор Российской Федерации и трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, а также олимпийские чемпионы Анатолий Белоглазов, Сергей Белоглазов, Исраил Арсамаков, Вартерес Самургашев и Хаджимурад Магомедов и другие, всего — более сотни специальных гостей.
Министр спорта Калининградской области Евгений Скачков заявил, что фестиваль стал важной частью спортивного календаря региона. По его словам, уровень проведения соревнований высоко оценили и представители Министерства спорта России.
«Кубок Балтики» проводится на «Автотор-Арене» с 2023 года. За это время турнир заметно расширился как по количеству участников, так и по уровню внимания со стороны спортивного сообщества.