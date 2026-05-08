ТАСС: Евросоюз в конце мая обсудит возможность переговоров с Россией по Украине

Страны Европейского союза планируют обсудить возможность проведения переговоров с Россией по Украине в конце мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в Брюсселе.
Отмечается, что в ходе неформальной встречи глав МИД Евросоюза представители стран обсудят список «европейских условий» для начала контактов с Москвой. При этом источник сообщает, что ожидать практических решений не стоит ожидать сразу после первой встречи. Аналогичные контакты предполагается продолжить в июне на последующих встречах ЕС.
Как заявлял президент РФ Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от диалога с Европой или Украиной. Глава государства напомнил, что европейцы самостоятельно прекратили контакты с Москвой.