«Что-то заболело»: композитор Агутин рассказал о своем самочувствии

Советский и российский композитор Николай Агутин в пятницу, 8 мая, опроверг информацию о своем плохом самочувствии. Он заявил, что находится в полном здравии и чувствует себя хорошо.

— Слава богу, вроде все обошлось. Что-то заболело, да, но все в порядке, все хорошо, — рассказал музыкант в беседе с телеканалом 360.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 91-летнему Николаю Агутину якобы стало плохо и он пожаловался на затрудненное дыхание и боли в груди. По данным канала, столичные врачи осмотрели композитора и провели диагностику.

21 сентября мать российского певца Леонида Агутина Людмил скончалась в возрасте 85 лет. Николай Агутин рассказал, что женщина умерла дома. Она на протяжении долгих лет боролась с различными заболеваниями, включая болезнь Паркинсона.

29 апреля появилась информация о том, что российскую эстрадную певицу Ларису Долину выписали из больницы. Госпитализация якобы была связана с проблемами исполнительницы со спиной. У нее якобы диагностировали радикулопатию, ишиалгию и грыжу межпозвоночных дисков.