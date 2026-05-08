«Что-то заболело»: композитор Агутин рассказал о своем самочувствии

Советский и российский композитор Николай Агутин в пятницу, 8 мая, опроверг информацию о своем плохом самочувствии. Он заявил, что находится в полном здравии и чувствует себя хорошо.
— Слава богу, вроде все обошлось. Что-то заболело, да, но все в порядке, все хорошо, — рассказал музыкант в беседе с телеканалом 360.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 91-летнему Николаю Агутину якобы стало плохо и он пожаловался на затрудненное дыхание и боли в груди. По данным канала, столичные врачи осмотрели композитора и провели диагностику.
21 сентября мать российского певца Леонида Агутина Людмил скончалась в возрасте 85 лет. Николай Агутин рассказал, что женщина умерла дома. Она на протяжении долгих лет боролась с различными заболеваниями, включая болезнь Паркинсона.
