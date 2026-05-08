Двух жителей Омска обвинили по делу о разливе топлива на Енисее

Следователи предъявили обвинение капитану и старшему помощнику капитана теплохода, затонувшего летом 2025 года на Енисее в Красноярском крае. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, ущерб от аварии и разлива топлива превысил 1,5 млрд рублей.
По данным ведомства, фигурантами уголовного дела стали двое жителей Омска, работавшие на судне Обь-Иртышского речного пароходства. Речь идет о капитане и его старшем помощнике.
Авария произошла в Казачинском районе Красноярского края во время буксировки двух барж. Как уточнили в региональном Минэкологии, теплоход получил пробоину топливного бака, после чего в Енисей попало около 80 тонн дизельного топлива.
Следствие считает, что экипаж не обеспечил соблюдение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. В результате судно вышло за пределы судового хода, село на каменистый грунт и частично затонуло.
После происшествия в нескольких муниципалитетах Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации. Работы по ликвидации загрязнения продолжались несколько недель.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба по неосторожности.
После аварии специалисты проводили мониторинг состояния воды и береговой линии Енисея. Для сбора топлива и предотвращения дальнейшего распространения загрязнения использовались боновые заграждения и спецтехника, а к ликвидации последствий привлекались сотрудники экстренных служб и экологические подразделения.
