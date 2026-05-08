Зеленский подтвердил анонсированные Трампом прекращение огня и обмен пленными

— Красная площадь для нас менее важна, чем жизни украинских пленных, которых можно вернуть домой. Именно поэтому сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая, — приводит слова Зеленского «МК».