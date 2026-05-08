Зеленский подтвердил анонсированные Трампом прекращение огня и обмен пленными

Анонсированные президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом режим прекращения огня и обмен пленными между Россией и Украиной состоятся. Информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
При посредничестве Вашингтона стороны поддержали договоренности, а Киев отказался от идеи нанесения ударов по Москве 9 мая.
— Красная площадь для нас менее важна, чем жизни украинских пленных, которых можно вернуть домой. Именно поэтому сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая, — приводит слова Зеленского «МК».
Зеленский подчеркнул значимость роли Вашингтона в достижении соглашения и выразил надежду на контроль за его реализацией.
Дональд Трамп заявил, что лично попросил стороны конфликта провести обмен пленными, и подчеркнул, что очень ценит согласие с ней президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также глава Белого дома выразил надежду на то, что перемирие станет «началом конца очень долгой, смертельной и тяжелой войны».
В тот же день Владимир Зеленский заявил, что Украина будет придерживаться режима прекращения огня, если Россия аналогично будет его придерживаться. По его словам, 9 мая зависит от того, что Киев «услышит сегодня».
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона согласилась поддержать инициативу президента США о продлении перемирия с Украиной до понедельника, 11 мая.