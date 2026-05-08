Михаил Пучков рассказал о правилах пропускного контроля на ЕГЭ в 2026 году

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в интервью телеканалу «Волга 24» разъяснил, как будет проводиться пропускной контроль на едином государственном экзамене в текущем году.
Глава регионального минобра подчеркнул, что досмотр экзаменуемых — мера, позволяющая уменьшить количество нарушений на ЕГЭ.
«Перед экзаменом выпускник должен сдать мобильный телефон и другие средства связи. Он за это расписывается и также получает об этом фактическое уведомление, далее он проходит рамку. При этом, если на экзаменуемого по какой-то причине сработал металлоискатель, то выпускника досмотреть не могут, потому что это является нарушением должностных обязанностей и компетенций организаторов пункта проведения ЕГЭ», — подчеркнул Михаил Пучков.
По словам министра образования, в случае, когда выпускник точно не имеет при себе тех предметов, которые металлоискатель может посчитать неприемлемыми, участник экзамена спокойно пройдет без каких-либо проблем.
«Но если есть подозрение, и тот или иной посторонний предмет вызывает у металлоискателя сигнал, а участник ЕГЭ сам не может объяснить происходящее и отказывается показать, что у него находится в кармане, то в силу вступает уже другая процедура: вызываются родители и отдельные службы, которые будут разбираться с ситуацией дальше», — рассказал глава минобра.
Он добавил, что в такой ситуации выпускник уже точно не будет допущен к сдаче экзамена.
«В прошлом году у нас таких случаев в Нижегородской области не было», — заключил Пучков.
Напомним, что более 12,5 тысячи нижегородских 11-классников в этом году планируют сдавать ЕГЭ.